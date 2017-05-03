GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ANTRENMANINDA GOL YAĞMURU

Adanaspor hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği , maç hazırlıklarını bugün U21 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Foto Albümü Gençlerbirliği'nin antrenmanında gol yağmuru 11 FOTO

Adanaspor hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği , maç hazırlıklarını bugün U21 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Maça Hopf, Orhan, Luccas, Anıl, Uğur, Issah, Alex, Aydın,Serdar , Ring ve Etien 11’iyle başlayan Gençlerbirliği ikinci yarıda Orhan ve Issah haricinde tüm oyuncularını değiştirerek sahada yer aldı. İkinci yarıda A takım Taha, Murat , Orhan, Ferhat, Matei, Bady,Khalili, Issah Milinkovic , Rantie ve Vedat on biriyle sahada yer aldı. İkinci yarıda A takım forması giyen Ferhat Görgülü ve Tokelo Rantie, ilk yarıyı da U21 takımında geçirdi.

Maç Aydın ve Rantie’nin karşılıklı penaltı golleriyle başlarken daha sonra A takımda yer alan Etien Velikonja arka arkaya bulduğu 3 golle skoru 4-1’e getirdi. İlk yarının skorunu belirleyen gol ise U21 takımı adına Tokelo Rantie oldu ve ilk yarı 4-2 sona erdi.

İkinci yarıda A takıma geçen Rantie,skoru 5-2’ye getirirken, Vedat’ın golü farkı dörde çıkardı. Maçtaki son sözü ise U21 takımından Sefer Kanıtemiz yaptı ve maç 6-3 sona erdi.