Elazığspor 0 - Gaziantep BŞB 0
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ELAZIĞSPOR 0 - GAZİANTEP BŞB 0

Elazığspor 0 - Gaziantep BŞB 0

TFF 1. Lig 31. haftasında Elazığspor ile Gaziantep BŞB Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Elazığspor 0 - Gaziantep BŞB 0

TFF 1. Lig 31. haftasında Elazığspor ile Gaziantep BŞB Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Murat Kalkan, Onur Güney, Çağrı Ortakaya, Mehmet Yiğit (75' Mesut Saray), Tom Silva, Hakan Bilgiç, Hamidou Traore, Lamine Diarra (66' Aldin Cajic), Youssef Yeşilmen (88' Berk Yıldız), Olanrewaju Kehinde

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Serge Akakpo, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis (88' Cumali Bişi), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Ramazan Civelek (90' Erhan Kartal), Uche Kalu (74' Erdal Güneş)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak, Yiğit Peşin

Sarı Kartlar: DK 17: Özgür Özkaya (Gaziantep BŞB), DK 30: Olanrewaju Kehinde (Elazığspor), DK 60: Onur Güney (Elazığspor), DK 77: Mehmet Erdem Uğurlu (Gaziantep BŞB), DK 86: Aldin Cajic (Elazığspor)

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