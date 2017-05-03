Şanlıurfaspor 2 - Balıkesirspor 3
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ŞANLIURFASPOR 2 - BALIKESİRSPOR 3

Şanlıurfaspor 2 - Balıkesirspor 3

TFF 1. Lig 31. haftasında Şanlıurfaspor ile Balıkesirspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor 3-2 kazandı.

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Şanlıurfaspor 2 - Balıkesirspor 3

TFF 1. Lig 31. haftasında Şanlıurfaspor ile Balıkesirspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor 3-2 kazandı.

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Bakary Soro (71' Şaban Özel), İzzet Yıldırım, Andrei Marc, Caner Cavlun, Abdulaziz Solmaz, Fevzi Özkan (53' Hüseyin Kala), Kağan Söylemezgiller (64' Halil Köçer), Mertcan Çam, Emmanuel Banahene, Iyayi Atiemwen

Teknik Direktör:

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan (90' Çağatay Vatan), İshak Çakmak, Foxi Kethevoama (79' Doğa İşeri), Eray Ataseven, Abdulkadir Özgen (90' Mehmet Boztepe), Burak Çalık

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Samet Çavuş, Ramazan Keleş

Goller: DK 28: Burak Çalık (Balıkesirspor), DK 32: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor), DK 45: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), DK 76: Caner Cavlun (Şanlıurfaspor), DK 78: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: DK 17: Burak Çalık (Balıkesirspor), DK 36: Cüneyt Köz (Balıkesirspor), DK 48: Tomislav Glumac (Balıkesirspor), DK 56: Emmanuel Banahene (Şanlıurfaspor), DK 81: Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor), DK 81: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)

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