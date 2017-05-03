MUSTAFA KAPLAN SEZONU DEĞERLENDİRDİ

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, takımının performansını ve sezonu değerlendirdi.

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, takımının performansını ve sezonu değerlendirdi.

Kaplan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Ligi üç puanla bitirerek, ikinci yarıda yaptığımız çıkışı taçlandırdık. Son maçlar genel olarak her şeye açık olur. Takımların, futbolcular konsantrasyon kaybı yaşar. Ama biz buna izin vermedik. Hafta boyunca güzel bir kapanışın, güzel bir final anlamına geldiğini söyledik ve bu finali yaptık. Konya Anadolu Selçukspor yenerek, rakibimizin de üst basamağına çıkmış olduk.

Geldiğimiz günden bugüne 14 haftalık bölümde aldığımız 26 puanla takımımızı düşme hattından dokuzunculuğa çıktık. Pozisyon ve gol sayımızda ciddi bir artış yaşandı. Her zaman olduğu gibi genç oyuncuları ön plana çıkardık. 1998 doğumlu, 1997 doğumlu çocuklara şans verdik ve onlar da güvenimizi boşa çıkarmayarak çok iyi performanslar sergilediler. Hem Gençlerbirliği’nin hem de Türk futbolunun geleceği olan isimleri yetiştirmeye devam ediyoruz.

Berat Ayberk Özdemir ve Fethi Özer gibi 2 genç oyuncuyu genç milli takımlara , Taylan Antalyalı , Abdullah Balıkçı, Mert Çetin ve Tuğrul Başkan gibi oyuncularımız da Milli Takım karmasına seçildi. Yine U23 takımına da Taylan, Mert, Fethi, Abdullah seçildi. Ancak Mert ve Fethi sakatlığı nedeniyle son gün kadrodan çıkarıldı.

Bu zorlu süreçte yanımızda olan herkese, özellikle başkanımız ve yönetim kurulumuza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte iyi bir takım olarak başardık her şeyi."