3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor
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3. LİG'DE PLAY-OFF HEYECANI BAŞLIYOR

3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelesinde yarı final ilk maçları, 4 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

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Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelesinde yarı final ilk maçları, 4 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve 3. Grup'ta Afjet Afyonspor'un 2. Lig vizesi aldığı Spor Toto 3. Lig'de, 2. Grup dışında play-off mücadelesi verecek ekipler belirlendi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyon olduğu 2. Grup'ta Erbaaspor, Silivrispor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, play-off'u garantiledi. Grupta, play-off'ta mücadele edecek son takım ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından belli olacak.

Her gruptan birer ekibin daha adını 2. Lig'e yazdıracağı 3. Lig'de takımlar, play-off yarı finalinde grup içi eşleşmelerle çift maçlı eleme sistemine göre mücadele edecek. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için final maçlarına çıkacak.

Yarı final ilk maçlarının 4 Mayıs'ta yapılacağı 1. ve 3. Grup'ta rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Gruplarda adlarını Spor Toto 2. Lig'e yazdıracak son ekipler, 13 Mayıs Cumartesi ve 14 Mayıs Pazar günkü final müsabakalarıyla belirlenecek.

Maç programı

Play-off yarı final karşılaşmalarının programı şöyle:

1. Grup

16.00 Çorum Belediyespor-Altay (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

17.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (İzmit İsmetpaşa)

3. Grup

16.00 Bayrampaşa-Sakaryaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Diyarbekirspor-Darıca Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi)
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