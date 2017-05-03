PİSTTE, 2020 İÇİN DESTEK VERİLECEK KADRO BELİRLENDİ

Atletizmde, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na 100 sporcuyla katılma" hedefi doğrultusunda destek verilecek ve ilk etapta 75 milli sporcudan oluşan liste belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Yüksek Performans Strateji Kurulu ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurulu, belirlenen 75 sporcuya 2020'ye kadar destek verecek.

TAF Yüksek Performans Direktörü Aydın Çetin, AA'ya yaptığı açıklamada, listenin şimdilik 79 kişilik olduğunu, bayrak takımları için son 4 sporcunun gelecek 2 ay içinde belirleneceğini söyledi.

Aydın, listede yer alan sporculara 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar SGM ve TAF tarafından kamp, malzeme, beslenme, sağlık giderleri, uluslararası yarışmalar, antrenör gibi konularda destek verileceğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sporculara maddi yardım da yapılacak. Liste her 3 ayda bir SGM Yüksek Performans Strateji Kurulu ve bizim kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve performansa göre güncellenecek. Listedeki elit bölümde madalya şansı olan sporcular, olimpik bölümde baraj geçen sporcular, 1, 2 ve 3. gruplarda olimpiyat barajı geçmeye yakın olanlar, diğerleri de yaş gruplarına göre üstün performans gösterip de 2020 için umut vadeden sporculardan oluşuyor."

Bu gruba giren 124 sporcu olduğunu ancak ilk etapta bunlardan 79'una destek verileceğini kaydeden Aydın, "Bu yılki hedefimiz 90'ın üzerine çıkmak. 2020 için asıl hedef, olimpiyatlara 100 sporcuyla gidebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Listede gruplarına göre şu sporcular yer alıyor:

Elit: Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar, Yasemin Can, Karin Melis Mey.

Olimpik: Emre Zafer Barnes, İzzet Safer, Polat Kemboi Arıkan, Aras Kaya, Meryem Akdağ, Özlem Kaya, Eşref Apak, Kıvılcım Kaya Salman, Tuğçe Şahutoğlu, Emel Dereli, Ersin Tacir, Mert Atlı, Salih Korkmaz, Serkan Doğan, Bekir Karayel, Fadime Çelik, Kaan Kigen Özbilen, Ercan Muslu, Esma Aydemir, Serkan Kaya, Yavuz Ağralı, Mert Girmalagesse.

1. Grup: Ali Kaya, Yavuz Can, Halit Kılıç, Elif Karabulut, Aşkın Karaca, Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı, Batuhan Altıntaş.

2. Grup: Elif Gören, Ramazan Özdemir, Tuğba Güvenç, Buse Arıkazan, Demet Parlak, Alper Kulaksız, Emin Öncel, Osman Can Özdeveci.

3. Grup: Ramazan Barbaros, Emel Şanlı, Cihat Ulus, Levent Ateş, Süleyman Bekmezci, Muammer Demir, Pınar Aday, Deniz Yaylacı, Şahin Şenoduncu, Zeliha Uzunbilek, Sevilay Eytemiş, Tubay Erdal, Şeyma Yıldız.

21 Yaş Grubu: Büşra Pekşirin, Mesure Tutku Yılmaz, Yiğit Yeşilçiçek, Necati Er, Metin Doğu.

20 Yaş Grubu: Emre Dalkıran, Mert Çiçek, Alperen Acet, Toygar İsmet Pekbak, Ayşe Tekdal, Meryem Bekmez.

19 Yaş Grubu: Şevval Ayaz, Mahsum Korkmaz, Akın Özyürek, Bayraktar Berkay Çalık, Abdülaziz Daniş.

18 Yaş Grubu: Ersu Şaşma, Abdülselam İmuk, Kader Dost.