Üstündağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçının ardından Fenerbahçe ile Galatasaraylı oyuncuların sergilediği fair play davranışıyla ilgili iki kulübe teşekkür ederek, "Ülkemizin, camiamızın, halkımızın buna ihtiyacı vardı." dedi.

Üstündağ, yaptığı açıklamada, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlanan maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, basın mensuplarına yan yana fotoğraf vererek büyük övgü toplayan oyuncuları kutladı.

Üstündağ, "Voleybol, Türk sporu adına böyle bir öncülük yaptıysa ne mutlu bize. Özlediğimiz, olması gereken tablo. Her müsabaka sonrası, özellikle 'Üç büyükler' arasında oynanan maçların sonunda böyle bir tablo görmek bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Başkanlığa getirildiği TVF Olağan Genel Kurulu'ndaki söylemlerinden birinin "camiada dargınlık, küskünlük bırakmayacağız" olduğunu vurgulayan Üstündağ, şöyle devam etti:

"(Bunu başarabilirsek ne mutlu bize) Demiştik. Bunlardan birine vesile olduysak ne mutlu bize. Şahsım adına bu olaya öncülük yaptık ve kulüplerimiz de bizi kırmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi, teknik ekibi, oyuncuları hepsine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu, Galatasaray'ın ikinciliğini kutluyorum. İnşallah bundan sonra diğer branşlarda da bu tür görüntüler sergilenir. Basketbolda müsabaka bile oynanmadı ama biz voleybolda bunları yaşamak istemiyoruz. Dünkü tablonun daha da ilerisine gitmek, daha güzel şeyler yaşatmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız."

Başkan Üstündağ, bu fair play davranışının ödül alması gereken bir tablo olduğunu sözlerine ekledi.