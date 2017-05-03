Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı açıklaması
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TRABZONSPOR'DAN YUSUF YAZICI AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, bordo-mavili takımın performansıyla dikkati çeken genç futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın başka takımlara transfer olacağı yönünde basında yer alan haberlere cevap verdi.

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Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, bordo-mavili takımın performansıyla dikkati çeken genç futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın başka takımlara transfer olacağı yönünde basında yer alan haberlere cevap verdi.

Çubukçu, Yazıcı ile ilgili çıkan transfer iddialarına tepki gösterdi. "Biz dedikodularla hareket etmiyoruz." diyen Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un alt yapısından yetişmiş, kendi evladı, değeridir. Yusuf, uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyecek ve inşallah takımının başarılarına katkı sağlayacak. Sürekli basında bu oyuncumuzla çıkan haberlere artık cevap vermek istemiyoruz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Bu tür konularla zaman harcamak istemiyoruz."

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