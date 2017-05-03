Göztepe 0 - Sivasspor 1
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GÖZTEPE 0 - SİVASSPOR 1

Göztepe 0 - Sivasspor 1

TFF 1. Lig 31. haftasında Göztepe ile Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sivasspor 1-0 kazandı.

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Göztepe 0 - Sivasspor 1

TFF 1. Lig 31. haftasında Göztepe ile Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 1-0 kazandı.

Göztepe: Günay Güvenç, Gençer Cansev, Benjamin Fuchs, Leo Schwechlen, Canberk Dilaver, Jean Jacques Gosso (40' Soner Dikmen), Murat Akın (81' Mehmet Umut Nayir), Prince Segbefia, Tayfur Bingöl (90' Aleksandr Kobakhidze), Halil Akbunar, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Sivasspor: Tolgahan Acar, John Boye, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Adem Koçak, Hakan Arslan, Galip Güzel (46' Gökhan Süzen), Ergin Keleş (84' Kerim Avcı), Burhan Eşer (62' Ahmet Cebe), Leandrinho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Caner Ak

Gol: DK 41: Rıdvan Şimşek (Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 43: Ziya Erdal (Sivasspor), DK 44: Adis Jahovic (Göztepe), DK 45: Hasan Hatipoğlu (Sivasspor), DK 45: İbrahim Öztürk (Sivasspor), DK 48: John Boye (Sivasspor), DK 74: Soner Dikmen (Göztepe), DK 75: Leo Schwechlen (Göztepe)

Kırmızı Kartlar: DK 14: Gençer Cansev (Göztepe), DK 45: Ziya Erdal (Sivasspor)

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