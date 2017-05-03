Şanlıurfaspor - Balıkesirspor maç kadroları belli oldu...
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ŞANLIURFASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Şanlıurfaspor - Balıkesirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 31. haftasında Şanlıurfaspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Şanlıurfaspor - Balıkesirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 31. haftasında Şanlıurfaspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:30'da Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Şanlıurfa Gap Arena

Şanlıurfaspor: Abdulaziz Solmaz, Mertcan Çam, Ovıdıu Andreı Marc, Emmanuel Oseı Banahene, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Iyayı Belıeve Atıemwen, Bakary Soro, Fevzi Özkan, Caner Cavlun, Sinan Ören

Teknik Direktör:

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Samet Çavuş, Ramazan Keleş

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