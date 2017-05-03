ŞANLIURFASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Şanlıurfaspor - Balıkesirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 31. haftasında Şanlıurfaspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:30'da Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfaspor: Abdulaziz Solmaz, Mertcan Çam, Ovıdıu Andreı Marc, Emmanuel Oseı Banahene, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Iyayı Belıeve Atıemwen, Bakary Soro, Fevzi Özkan, Caner Cavlun, Sinan Ören
Teknik Direktör:
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Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Hakem: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Samet Çavuş, Ramazan Keleş
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