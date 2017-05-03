Şampiyon takımlardan röportajlar akşam Klasspor TV'de
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ŞAMPİYON TAKIMLARDAN RÖPORTAJLAR AKŞAM KLASSPOR TV'DE

Şampiyon takımlardan röportajlar akşam Klasspor TV'de

Klasspor TV’de bu akşam şampiyon Ankaragücü'nün Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve yardımcıları ile yapılan röportaj ve Yeni Altındağ Belediyespor'un şampiyonluk kutlamalarından özel görüntüler olacak

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Klasspor TV’de bu akşam şampiyon takımlar var.

Klasspor TV’de bu akşam şampiyon Ankaragücü'nün Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve yardımcıları ile yapılan röportaj ve Yeni Altındağ Belediyespor'un şampiyonluk kutlamalarından özel görüntüler olacak.

Bölgesel Amatör Lig’de grubunu yenilgisiz unvanı ile lider tamamlayan Yeni Altındağ Belediyespor, Play-off 2. kademe turunda Bucak Belediye Oğuzhanspor’u 2-0 yenerek 3. Lig’e yükselerek Ankara’nın 10. profesyonel takımı oldu.

Şampiyonluk ardından görkemli bir kutlama düzenleyen başkent ekibinin sevinç görüntüleri, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Tamer Açar ve oyuncularının görüşlerinin yer alacağı röportajlar bu akşam saat 20.00’de Klasspor TV ekranlarında olacak.

Yeni Altındağ Beldiyespor’un şampiyonluk kutlamalarının ardından Şampiyon Ankaragücü’nün Şampiyon Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile yaptığımız röportajı izleyebileceksiniz. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Ankaragücü’nün Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve yardımcıları ile gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 1,5 saat süren keyifli söyleşi gündeme damgasını vuracak. Sezona dair her türlü sorunun cevap bulduğu, bilinmeyenlerin anlatıldığı, oyuncularla ilgili önemli bilgilerin yer aldığı ve sezonun değerlendirildiği bu önemli röportajı kaçırmayınız.

Bu değerli söyleşilere Facebook, Youtube ve Klasspor TV hesaplarından ulaşabilirsiniz.

 
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