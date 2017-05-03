İşte Göztepe - Sivasspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - Sivasspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 31. haftasında Göztepe ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Göztepe - Sivasspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Göztepe - Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 31. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Leo Schwechlen, Benjamin Fuchs, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Murat Akın, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Sivasspor: Galip Güzel, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Tolgahan Acar, İbrahim Öztürk, Burhan Eşer, Ergin Keleş, John Boye, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Caner Ak

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