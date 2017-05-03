İŞTE BANDIRMASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 31. Haftasında Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bandırma 17 Eylül
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Doğan Karakuş, Brınner Henrıque Santos Souza, Gökhan Karadeniz, Marıno Da Sılva, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Mamadou Fofana, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
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Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Mıchael Pereıra, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen, Sarperbarış Saka
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