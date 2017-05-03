İşte Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BANDIRMASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 31. haftasında Bandırmaspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 31. Haftasında Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Doğan Karakuş, Brınner Henrıque Santos Souza, Gökhan Karadeniz, Marıno Da Sılva, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Mamadou Fofana, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Mıchael Pereıra, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen, Sarperbarış Saka

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