TÜRK TELEKOM SERİYE TUTUNDU

Türkiye Basketbol Ligi Playoff çeyrek final serisi üçüncü maçında Türk Telekom sahasında Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediye’yi 96-76 yendi ve seriyi 2-1’e getirdi ve seriye tutundu.

Türkiye Basketbol Ligi Playoff çeyrek final serisi üçüncü maçında Türk Telekom sahasında Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediye’yi 96-76 yendi ve seriyi 2-1’e getirdi ve seriye tutundu. Serinin 4. maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 18:00 da yine Ankara’da oynanacak.

Maça 9-2 ile hızlı giren Telekom çeyreği ilk kısmınını da 16-10 ile geçti. Türk Telekom son 2 dakikaya 22-13 ile 9 sayı farklı girdi. Son iki dakikada da skor üretmee devam eden Türk Telekom Sakarya BB’yi 19 sayı da tuttu ve çeyreği 32-19 önde geçti. İkinci çeyrekte 39-22 ile fark 17 sayıya çıktı. Sakarya savunmada vidaları sıkınca farkı azalttı ve devre 46-38 Türk Telekom üstünlüğü ile geçildi.

Üçüncü çeyrek başında Sakarya BB 49-45 ile farkı 4 sayıya düşürdü. Türk Telekom çabuk cevap verdi ve 55-45 ile farkı 10 sayıya çıkardı. Çeyrek sonunda farkı tekrar 17 sayıya çıkaran Türk Telekom 73-56 ile son çeyreğe avantajlı girdi. Sakarya son çeyrekte farkı kapatmayı denese de 11 sayıya kadar inen fark maç sonunda tekrar arttı ve Türk Telekom maçtan 20 sayı farkla 96-76 galip ayrıldı.

Türk Telekom‘da Ahmet Fatih Cantitiz 19 sayı – 7 ribaund – 4 asist, LaShawn McKee 15 sayı – 6 ribaund – 7 asist, Serhat Çetin 13 sayı – 2 ribaund – 2 asist, Mehmet Özdoğan 13 sayı – 2 ribaund – 3 asist, Darryl Monroe 28 sayı – 7 ribaund yaptı.

Sakarya BB‘de Lazeric Jones 23 sayı – 2 ribaund – 3 asist, Charles Jenkins 12 sayı – 13 ribaund, Can Akın 12 sayı – 6 asist üretti.

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