YAKIN DOĞU AVANTAJI KAPTI

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş'ı 77-76 yenerek, seride 2-0 öne geçti.
Serinin üçüncü maçı 4 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş Akatlar Arena'da oynayacak. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçı da kazanırsa finale yükselecek.
Salon: Caferağa
Hakemler: Murat Biricik, Aydın Karaçam, Süleyman Dağder Dağlı
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 5, Eldebrink 10, Vandersloot 12, Mc Bride 27, Bahar Çağlar 6, Leuchanka 9, Holingsvorth 8
Beşiktaş: Zellous 18, Harding 13, Perovanovic 12, Stokes 24, Esra Erden Atacan 6, Mehtap Karabilecen, Kübra İmren Siyahdemir 3, Burcu Çiğil
1. Periyot: 16-21
Devre: 38-44
3. Periyot: 58-49