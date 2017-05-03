Yakın Doğu avantajı kaptı
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YAKIN DOĞU AVANTAJI KAPTI

Yakın Doğu avantajı kaptı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş'ı 77-76 yenerek, seride 2-0 öne geçti.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş'ı 77-76 yenerek, seride 2-0 öne geçti.

Serinin üçüncü maçı 4 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş Akatlar Arena'da oynayacak. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçı da kazanırsa finale yükselecek.

Salon: Caferağa

Hakemler: Murat Biricik, Aydın Karaçam, Süleyman Dağder Dağlı

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 5, Eldebrink 10, Vandersloot 12, Mc Bride 27, Bahar Çağlar 6, Leuchanka 9, Holingsvorth 8

Beşiktaş: Zellous 18, Harding 13, Perovanovic 12, Stokes 24, Esra Erden Atacan 6, Mehtap Karabilecen, Kübra İmren Siyahdemir 3, Burcu Çiğil

1. Periyot: 16-21

Devre: 38-44

3. Periyot: 58-49

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