SELİM YAŞAR'DAN BRONZ MADALYA

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar, bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyoda milli güreşçi, bronz madalya maçında Polonyalı Zbigniew Mateusz Baranowski ile karşılaştı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ikincilik kürsüsüne çıkan Selim, Spens Salonu'ndaki müsabakada 3-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk turu maç yapmadan geçen milli sporcu, ikinci turda Makedonyalı güreşçi Boban Savev'i, çeyrek finalde de Türk asıllı Alman güreşçi Bünyamin Sezgin'i teknik üstünlükle geçmişti.

Selim Yaşar, 2-0 önde götürdüğü yarı final müsabakasında, Azerbaycanlı Aleksandr Gostiyev'e 3-2 yenilerek final şansını kaybetmişti.

Serbest stil 86 kiloda altın madalyayı Rus Dauren Kurugliev, gümüş madalyayı ise Azerbaycanlı Aleksandr Gostiyev elde etti. Selim Yaşar'ın yanı sıra Macaristan'dan Istvan Vereb de bronz madalya aldı.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününü 2 bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyonada yarın erkekler serbest stil 65 kiloda Mustafa Kaya ve 97 kiloda Rıza Yıldırım, kadınlarda ise 53 kiloda Fikriye Gök ve 60 kiloda Gamze Nur Adakan mindere çıkacak.