Selim Yaşar'dan bronz madalya
﻿
Site İçi Arama
﻿

SELİM YAŞAR'DAN BRONZ MADALYA

Selim Yaşar'dan bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar, bronz madalya kazandı.

217 Okunma

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar, bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyoda milli güreşçi, bronz madalya maçında Polonyalı Zbigniew Mateusz Baranowski ile karşılaştı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ikincilik kürsüsüne çıkan Selim, Spens Salonu'ndaki müsabakada 3-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk turu maç yapmadan geçen milli sporcu, ikinci turda Makedonyalı güreşçi Boban Savev'i, çeyrek finalde de Türk asıllı Alman güreşçi Bünyamin Sezgin'i teknik üstünlükle geçmişti.

Selim Yaşar, 2-0 önde götürdüğü yarı final müsabakasında, Azerbaycanlı Aleksandr Gostiyev'e 3-2 yenilerek final şansını kaybetmişti.

Serbest stil 86 kiloda altın madalyayı Rus Dauren Kurugliev, gümüş madalyayı ise Azerbaycanlı Aleksandr Gostiyev elde etti. Selim Yaşar'ın yanı sıra Macaristan'dan Istvan Vereb de bronz madalya aldı.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününü 2 bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyonada yarın erkekler serbest stil 65 kiloda Mustafa Kaya ve 97 kiloda Rıza Yıldırım, kadınlarda ise 53 kiloda Fikriye Gök ve 60 kiloda Gamze Nur Adakan mindere çıkacak.

ETİKETLER
Türk Telekom seriye tutundu
Gençlerbirliği'nin antrenman günlüğü
Yeni Altındağ'dan görkemli şampiyonluk kutlaması
Arkasspor - Halkbank maçı öncesi
Ankaragücü'nün şampiyonluğu Klasspor TV'de konuşuldu
2. Lig'in en başarılısı MKE Ankaragücü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿