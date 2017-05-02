"ADAMINA GÖRE KULÜBÜNE GÖRE VERİLİYOR"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında açılan pankartla ilgili yargıya gideceğini açıkladı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında açılan pankartla ilgili yargıya gideceğini açıkladı.

Levent Özçelik'in sunduğu "Futbolun Zirvesi" programnda gündemi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor maçı sonrası çıkan olaylardan dolayı Medipol Başakşehirli futbolculara verilen cezalar konusunda İstanbul ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ ile arasında yaşanan polemikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dilmen, şunları söyledi:

"Bu konuda insanlar artık sıkıldı. Artık yorum yapmak istemiyorum, Düşüncelerimi söyledim. Mehmet Demirkol da söyledi, Serdar Çelikel de söyledi. Bu medya dünyasının ve spor camiasının takdirine kalmış birşey. Ben kendi düşüncemi söyledim. İşi başka boyutlara götürmeye çalıştılar. Ben Sabah Grubu'nda yıllardır yazı yazıyorum ve ekmeğini yiyiyorum. Onlarla ilgili hiçbir zaman problemim olmadı. Olayı o tarafa götürmek isteyen bir grup var. Sanki ben onlara karşıymışım gibi. Hiç öyle birşey söylemedim. Senin programında Serhat beyle ilgili söylediklerimi de dün gibi biliyorsunuz. Tabii alınan kararlara çok dikkat edilmesi lazım. Ben sadece fikrimi söyledim. Bir sinema filmi ve tiyatro olarak değerlendirdim ve orada da noktalıyorum."

Olayı başka yerlere çekilmesinin kötü olduğunu kaydeden Dilmen, "Siyasi malzeme de olmak istemem. Cumhurbaşkanımız dün Hindistan'a gitti. Bugün geldi ve partisine üye oluyor. Ardından Putin'e gidiyor. 10 gün sonra da Trump'a gidiyor. Dışardaki imaj, sanki Göksel Gümüşdağ veya Başakşehir takımı Tayyip beyin kontrolünde şeklinde. Oysa Sayın Cumhurbaşkanının bundan haberi dahi yoktur. Hiçbir zaman hukuksuzluktan yana biri olmamıştır. Ben Cumhurbaşkanımızla Pazar akşamı telefonla konuştum. Bu konularla ilgili bilgisi yoktur. Bana Fenerbahçe-Çaykur Rizespor ile Başakşehir-Beşiktaş maçlarını sordu. Aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma da olmadı. Çünkü Türkiye'de çok önemli olaylar var..." diye konuştu.

"O pankart için savcılığa gideceğim"

Olayların bazı kişiler tarafından kişileştirilmesi ve siyasallaştırılmasına tepki gösteren Dilmen, sözü Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde açılan pankatta getirdi.

Dilmen, şunları dile getirdi:

"Mehmet Demirkol ve benle ilgili pankart asılıyor. Bir maçtan önce açılıyor, iki maçtan sonra açılıyor. Bunun sorumlusu o pankartı açanlar değildir. Göksel bey, o kulübün başkanı ise diyecekti 'Arkadaşlar bu pankart ne oluyor?' Ben gerçi şunu söyleyeyim; arkadaşlara da yarın savcılığa gideceğim 6222 sayılı yasa çerçevesinde şikayette bulunacağım. Resimler var bende. Bana ve Mehmet Demirkol ile ilgili ahlaksızca açtıkları, saygısızca astıkları o pankarlarla ilgili savcılığa 6222'nin gereği gideceğim. İnsanlar eleştirebilir, ben dostum. Beni sevmeyebilirsiniz, dost da kalmak istemeyebilirsiniz. Ben futbol adamıyım. Hatırlarsanız Göksel bey ve Başakşehir ile ilgili 'kitap yazılması ve Milli Eğitim Bakanlığına verilmesi gerekiyor' diyen de benim. O zaman iyi yorumcuyum da 'Volkan Babacan yumruk attığı için niye bir maç ceza verildi' dediğim için mi kötüyüm? Herkes neyin ne olduğunu bu futbol dünyasında biliyor. Cezaların nasıl verilip, nasıl verilmediğini, nasıl kaldırıldığı biliyor. Siparişle cezalar veriliyor. Adamına göre kulübüne göre veriliyor."