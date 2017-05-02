PFDK, Çatalcaspor'a ceza vermedi
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PFDK, ÇATALCASPOR'A CEZA VERMEDİ

PFDK, Çatalcaspor'a ceza vermedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Dersimspor ile yapacağı Spor Toto 3. Lig 2. Grup'un 34. ve son hafta maçına geciken Çatalcaspor'a ceza vermedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Dersimspor ile yapacağı Spor Toto 3. Lig 2. Grup'un 34. ve son hafta maçına geciken Çatalcaspor'a ceza vermedi.

Kurulun toplantısından sonra TFF'den yapılan açıklamada, Çatalcaspor'un müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeme nedeniyle sevkinin yapılmış olmasına rağmen isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

Tunceli Atatürk Stadı'nda 29 Nisan Cumartesi günü oynanması gereken karşılaşma için Elazığ'dan Tunceli'ye giden Çatalcaspor kafilesi, Tunceli-Elazığ kara yolu üzerindeki Til Köprüsü altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan yolda beklemek zorunda kalmıştı.

Çatalcaspor, yaklaşık bir saat süren patlayıcı imha çalışması nedeniyle Dersimspor karşılaşmasına gecikmiş, bunun üzerine müsabaka tatil edilmişti.

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