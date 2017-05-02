Boluspor ilk 6'da kalmak istiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

BOLUSPOR İLK 6'DA KALMAK İSTİYOR

Boluspor ilk 6'da kalmak istiyor

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, TFF 1. Lig'de bulundukları 6. sıradan aşağıya inmek istemediklerini söyledi.

355 Okunma

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, TFF 1. Lig'de bulundukları 6. sıradan aşağıya inmek istemediklerini söyledi.

Çarıkçı, yaptığı açıklamada, ligde 47 puanla 6'ncı sırada bulunduklarını, sahalarında peş peşe Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor ile karşılaşacaklarını belirtti.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını kaydeden Çarıkçı, "Ligde şu an ilk 6 içerisindeyiz ve oradan inmek istemiyoruz. Ligin son 4 haftasında yapacağımız maçların tamamını kazanmak istiyoruz." dedi.

Adana Demirspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda oynayacakları maçın 4 Mayıs Perşembe günü saat 16.30'da başlayacağını aktaran Çarıkçı, "Bu karşılaşma için passolig alana bileti bedava yaptık. Bu çalışmayla Adana Demirspor maçının yanı sıra Şanlıurfaspor müsabakasına taraftarımızın ilgisini artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Başkan Çarıkçı, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, bunun için yerel yöneticilerle görüştüklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER #Boluspor
31. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig adeta yanıyor!
Balıkesirspor 1 - Boluspor 2
İşte Balıkesirspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Boluspor 4 - Bandırmaspor 1
Boluspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿