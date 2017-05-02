Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik
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BAKAN KILIÇ'TAN FENERBAHÇE'YE TEBRİK

Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Galatasaray’a 3-0 üstünlük sağlayarak 2016 - 2017 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. 5. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı kutluyorum."

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