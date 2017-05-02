BAKAN KILIÇ'TAN FENERBAHÇE'YE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Galatasaray’a 3-0 üstünlük sağlayarak 2016 - 2017 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. 5. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı kutluyorum."