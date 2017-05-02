FİLEDE ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi de 3-0 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

Ligde normal sezonu 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada bitiren sarı-lacivertli takım, play-off çeyrek final serisinde sezonu 7. tamamlayan Halkbank ile eşleşti.

Çeyrek finalde Halkbank ile oynadığı iki müsabakadan da galip ayrılan sarı-lacivertli takım, yarı finalde Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi oldu.

Rakibi ile oynadığı ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçını ise 3-1 kazandı ve seriyi altın sete taşıdı. Altın sette Eczacıbaşı VitrA'ya 16-14 üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip, adını finale yazdırdı.

Finalde de Galatasaray ile oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Fenerbahçe, seriyi 3-0 kazandı ve şampiyonluk kupasına uzandı.

Finalde Galatasaray'a set vermedi

Fenerbahçe, play-off final serisinde Galatasaray'a set vermeden şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli takım, rakibi ile oynadığı 3 karşılaşmadan da 3-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile normal sezonda oynadığı iki maçı da 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

5. kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı play-off finalini kazanarak, ligde 5. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli takım, daha önce 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ve 2014-2015 sezonlarında ipi göğüslemişti.

Final oynayan Galatasaray'ın ise ligde şampiyonluğu bulunmuyor.

Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı

Karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya çağırdı.

Galatasaraylı voleybolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, kulüp başkanı Dursun Özbek aleyhine de tezahürat yaptı.

Şampiyon kupasını aldı

Sarı-lacivertli takıma, şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Vestel Ticaret AŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler verdi.

Törende büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe'nin teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluğu birbirlerine sarılarak kutladı.

Sezonu ikinci kapatan Galatasaray'ın madalyalarını ise TVF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar takdim etti.

İki takım kupayla poz verdi

Törende Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncular, kupayla poz verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların kupayla kameraların karşısına geçmesi güzel bir görüntü oluşturdu.

Finalin MVP'si Natalia

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off finalinin en değerli oyuncusu (MVP), şampiyon Fenerbahçe'den Natalia Zilio Pereira oldu.

Finalin en iyi libero ödülünü Galatasaray'dan Nihan Güneyligil, en iyi smaçör ödülünü Galatasaray'dan Seda Aslanyürek, en iyi pasör ödülünü Galatasaray'dan Gamze Alikaya, en iyi orta oyuncu ödülünü de Fenerbahçe'den Eda Erdem Dündar aldı.

Törende Vestel Özel Ödülü ise Fenerbahçe'den Dicle Nur Babat'a verildi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybol kariyerini sonlandıran Galatasaraylı oyuncu Nihan Güneyligil'e bir plaket takdim etti.

Fenerbahçe'de şampiyonluk sevinci

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mutla sona ulaşan Fenerbahçe'de, şampiyonluk sevinci yaşanıyor.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan play-off final serisinin üçüncü maçında Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götüren sarı-lacivertli takımın oyuncularından Melis Yılmaz ile Polen Uslupehlivan, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'a karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Melis, "Çok mutluyum. Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seriyi 3-0 bitirmek bizim için çok önemliydi. Galatasaray'ı da tebrik etmek istiyorum çünkü VakıfBank gibi güçlü bir rakibi yenerek buraya geldiler. Çok iyi bir mücadele oldu. Sezonu iki kupayla kapatıyoruz. Serinin ilk iki maçında bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Polen Uslupehlivan ise şampiyonluğu taraftarlarına armağan ettiklerini anlatarak, "Finale kaldığımız için çok mutluyduk çünkü buraya çok zor bir şekilde geldik. Karşımızda da Galatasaray gibi kuvvetli bir takım vardı. Onlar da VakıfBank'ı eleyerek çok zor geldi. Bence Galatasaray çok iyi takım. Takım olarak final serisini çok iyi oynadık. Takımım adına çok mutluyum. Maçlarımıza gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Şampiyonluk onlara armağan olsun." ifadelerini kullandı.