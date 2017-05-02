Beşiktaş'ta derbi mesaisi
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BEŞİKTAŞ'TA DERBİ MESAİSİ

Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi devam eden Atiba Hutchinson'ın yanı sıra çalışmalarını salonda gerçekleştiren Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma katılmadı.

Siyah-beyazlılar antrenmanda, ısınma çalışmalarının ardından istasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antrenmanın sonunda bazı futbolcular, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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