Neden istifa ettiğini açıkladı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

NEDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI!

Neden istifa ettiğini açıkladı!

Bandırmaspor'a 4-1 mağlup olmasının ardından istifa eden teknik direktör Engin İpekoğlu, şampiyonluk hedefinden uzaklaştıkları için bu kararı aldıklarını bildirdi.

324 Okunma

Adana Demirspor'un TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor'a 4-1 mağlup olmasının ardından istifa eden teknik direktör Engin İpekoğlu, şampiyonluk hedefinden uzaklaştıkları için bu kararı aldıklarını bildirdi.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, İpekoğlu, istifa kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından Aytaç Durak Tesisleri'ne gelerek başkan Sedat Sözlü, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve personelle vedalaştı.

Adana Demirspor'un camia olarak şampiyonluk beklentisi içinde olduğunu belirten İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 22 yıldır şampiyonluk beklentisi içinde olan takımımızla, bu hedeften uzaklaştığımız için teknik heyet olarak istifa kararı aldık. Geldiğimiz günden itibaren özellikle Adana Demirspor taraftarlarına, sayın başkanımız Sedat Sözlü ve yönetim kurulu üyelerine, futbolculara ve kulüp çalışanlarına destek ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Adana Demirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz."

Adana Demirspor'da istifa eden İpekoğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine Tekin İncebaldır getirilmişti.
İşte Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü
31. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig adeta yanıyor!
Adana Demirspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...
Göztepe 3 - Adana Demirspor 2
Göztepe - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿