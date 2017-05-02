ŞANLIURFASPOR, ÇIKIŞ PEŞİNDE

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, Çarşamba günü oynayacakları Balıkesirspor maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Büyükfırat, yaptığı açıklamada, yarın seyircilerinin önünde ligde kalma yolunda kritik öneme sahip olan Balıkesirspor ile karşılaşacaklarını ifade etti.

Yarınki maçta 3 futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini vurgulayan Büyükfırat, "Oyuncularımızla yönetim kurulumuz bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptık. Futbolcularımızla yaptığımız görüşmede hata ve oyun disiplini hakkında görüş alışverişinde bulunduk.Herkes görevinin bilincindedir. Takımımızda sakatlığı süren Batuhan Karadeniz, Berkay Değirmencioğlu ve Artun Akçalın sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Balıkesirspor'u yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyoruz.'' diye konuştu.

Şanlıurfaspor, yarın GAP Arena'da saat 17.30'da hakem Barış Şimşek'in yöneteceği maçta Balıkesirspor ile karşılaşacak.