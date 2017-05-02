ALİYEVA'NIN GÖZÜ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDA

Türkiye Sportif Salsa Dansları Şampiyonası'nda partneri Bora Güldemir ile birinci olan Azerbaycan asıllı Nahida Aliyeva, eylülde ABD'de yapılacak Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere milli takıma seçildi.

İzmir'de bir dans okulunda görev yapan balerin ve dansçı 40 yaşındaki Aliyeva, ayrıca Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir müzik okulunda haftada bir gün 20 öğrenciye bale eğitimi veriyor.

Yaklaşık 3 yıl önce Azerbaycan'dan gelip Türkiye'ye yerleşen, öğretmenleri Gökhan ve Selin Tuncer'den aldığı eğitimler sonucu profesyonel dansçı olarak geçimini sağlayan Aliyeva, 1 Nisan'da Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Sportif Salsa Dansları Şampiyonası'nda partneri Bora Güldemir ile birinci oldu.

Eylülde ABD'nin Miami kentinde yapılacak Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışmak üzere milli takıma girmeye hak kazanan Aliyeva, organizasyonda Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

"Miami'de ay-yıldızlı formayla yarışacağım için çok mutluyum"

Aliyeva, İzmir'de salsa eğitmenliğinin yanı sıra Ayvalık'taki bir müzik okulunda 20 öğrenciye bale eğitimi verdiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana dans ve spora büyük ilgi duyduğunu vurgulayan Aliyeva, şunları kaydetti:

"Dans ve sporun yanı sıra oyunculuk da yapıyorum. Türkiye'ye geldiğimde birçok yarışmaya katıldım. Son katıldığım 5 yarışmada hep birinci oldum. En son İstanbul'da 1 Nisan'da katıldığım Salsa Şampiyonası'nda birinciliğe ulaştım ve ABD'nin Miami kentinde eylül ayında yapılacak Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere milli takıma girmeye hak kazandım. Miami'de ay-yıldızlı formayla yarışacağım için çok mutluyum. Dünya Şampiyonası'nda diğer ülkelerin birincileriyle mücadele edeceğim. Bu büyük organizasyonda mutlaka şampiyon olmak ve Türkiye'yi birincilik kürsüsüne taşımak istiyorum."

Yaklaşık 2 yıldır salsa yaptığını anlatan Aliyeva, "Bir yandan katıldığım şampiyonalarda birinci olmak diğer yandan da eğitim verdiğim öğrencileri geleceğin dans şampiyonları yapmak için çaba gösteriyorum." diye konuştu.

Ayvalık'ta bale eğitimi de veren müzik okulunun sahibi Gülhis Neşeer ise Nahida Aliyeva'nın her hafta cuma günleri İzmir'den Ayvalık'a gelerek öğrencilere bale öğrettiğini belirterek, ABD'de gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek bir milli dansçı tarafından öğrencilerinin bale eğitimi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.