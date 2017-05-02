Başak ilk turda elendi
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAŞAK İLK TURDA ELENDİ

Başak ilk turda elendi

Milli tenisçi Başak Eraydın, 25 bin dolar ödüllü ITF Lleida Kadınlar Turnuvası'nın ilk turunda karşılaştığı Rumen Elena Gabriela Ruse'ye 2-0 yenildi.

233 Okunma

Milli tenisçi Başak Eraydın, 25 bin dolar ödüllü ITF Lleida Kadınlar Turnuvası'nın ilk turunda karşılaştığı Rumen Elena Gabriela Ruse'ye 2-0 yenildi.

Hafta başında güncellenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) dünya sıralamasında 198'inciliğe tırmanarak kariyerinin en iyi derecesine ulaşan Başak, İspanya'nın Lleida kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk turunda, Rumen Elena Gabriela Ruse ile karşılaştı.

Mücadeleyi 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden Başak, turnuvaya veda etti.

Geçen hafta düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta çeyrek finale çıkan Başak'ın yanı sıra İpek Soylu (160'ıncı) ve Çağla Büyükakçay (161'inci) da dünya sıralamasında haftayı ilk 200'de tamamlamış ve Türk tenis tarihinde ilk kez 3 isim birden ilk 200'e girmişti.

ETİKETLER
Türk Telekom seriye tutundu
Gençlerbirliği'nin antrenman günlüğü
Yeni Altındağ'dan görkemli şampiyonluk kutlaması
Arkasspor - Halkbank maçı öncesi
Ankaragücü'nün şampiyonluğu Klasspor TV'de konuşuldu
2. Lig'in en başarılısı MKE Ankaragücü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿