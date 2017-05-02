Dilmen'den Cumhurbaşkanı'na Erokspor mesajı
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DİLMEN'DEN CUMHURBAŞKANI'NA EROKSPOR MESAJI

Dilmen'den Cumhurbaşkanı'na Erokspor mesajı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen,  Spor Toto 3. Lig'e yükselen Erokspor ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj attığını kaydetti.

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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen,  Spor Toto 3. Lig'e yükselen Erokspor ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj attığını kaydetti.

Rıdvan Dilmen, Levent Özçelik'in sunduğu "Futbolun Zirvesi" programnda gündemi değerlendirdi.

Hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Erokspor ile ilgili mesaj attığını ifade eden Dilmen, mesajın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine telefon açtığını bellirtti.

Dilmen, "Erokspor'un şampiyon olup 3. Lig'e çıkmasıyla ilgili kendisine mesaj atmıştım. Kendisinin eski kulübü olduğu için merak ediyordur ve uçaktadır diye mesaj attım. Sonra sağolsun dönüş yaptı" şeklinde konuştu.

Levent Özçelik de Dilmen'in sözlei üzerine, Erokspor'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolculuk yıllarında forvet olarak oynadığı takım olduğu hatırlatmasında bulundu. 

Geride kalan hafta sonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off ikinci etap maçında Erokspor, Modafenspor'u 2-1 yenerek, Spor Toto 3. Lig'e yükselmişti.

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