Gençlerbirliği'nin antrenman günlüğü
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ANTRENMAN GÜNLÜĞÜ

Gençlerbirliği'nin antrenman günlüğü

Cumartesi günü iç sahada Adanaspor’la karşılaşacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarına bu akşam yaptığı tek idmanla devam etti.

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Cumartesi günü iç sahada Adanaspor’la karşılaşacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarına bu akşam yaptığı tek idmanla devam etti.

Antrenmana ısınma koşusu ve 5’e 2 pas çalışması ile başlayan futbolcular daha sonra iki gruba ayrıldı.

Dönüşümlü olarak bir grubun şut çalışması, diğer grubun da dar alanda çift kale maç yaptığı antrenman, son bölümde yapılan tam saha taktik çalışma ile son buldu.

Selçuk Şahin, takımla birlikte antrenmanlara katılmazken, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
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