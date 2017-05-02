ARKASSPOR - HALKBANK MAÇI ÖNCESİ

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde 2-1 geride olan ve dördüncü maçta yarın Halkbank'la İzmir'de karşılaşacak Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag, "Dördüncü maçta iyi oyunumuzu tüm müsabakaya yaymak için mücadele edeceğiz" dedi. Halkbank Antrenörü Slobodan Kovac ise "Bu karşılaşmada son maçtaki hataları yapmadan kazanmak için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

Hoag, yaptığı açıklamada, Ankara'da kaybettikleri ilk 2 maçın ardından takımda hayal kırıklığı yaşandığını söyledi. Ancak dünkü maçta takımın gerçek karakterini sahaya yansıttığını ifade eden Hoag, şöyle konuştu:

"Ankara'da kötü oynamıştık, dün de iyi oynadım diyemem ama oyuncular karakter gösterdiler. Maç kötüye gittiğinde bile, 'Tamam bırakalım, tatile gideriz' diyebilirlerdi ama hiçbir zaman bırakmadılar. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum, çok büyük destek verdiler bize. Önceki turda Fenerbahçe serisinde iyi oynadığımız dönemler oldu ama Halkbank maçlarında şu ana kadar bunu tüm karşılaşmaya yayamadık. Belirli bölümlerde iyi oynuyoruz ama dördüncü maçta iyi oyunumuzu tüm müsabakaya yaymak için mücadele edeceğiz."

"Basit hatalar yenilgiyi getirdi"

Halkbank Antrenörü Slobodan Kovac da dünkü müsabakanın başında kötü servis attıklarını, müsabakaya daha istekli başlamaları gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Defansta yeteri kadar etkili olamadıklarını bildiren Kovac, şöyle konuştu:

"Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık ve basit hatalar yenilgiyi getirdi. Üçüncü sette 16-10 öndeyken neden durduğumuzu, oynamaya son verdiğimizi anlamaya çalışıyorum. Yarınki karşılaşmada son maçtaki hataları yapmadan kazanmak için sahaya çıkacağız."