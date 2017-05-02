DİLMEN'E GÖRE DERBİ GERGİN GEÇECEK!

Dilmen, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir karşısında rotasyon yapması gerektiğini savundu.

TRTSPOR'un sevilen programı Futbolun Zirvesi, yine gündemi belirledi. Programın yorumcusu Rıdvan Dilmen, ligde tamamlanan 29. haftayı değerlendirdi. Dilmen, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir karşısında rotasyon yapması gerektiğini savundu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de değinen Dilmen, Cuma günü oynanacak Antalyaspor - Başakşehir maçına işaret etti. Dilmen, "Kupada oynanan maçtan dolayı derbi çok gergin geçecektir" tahmininde de bulundu.

Levent Özçelik'in sunduğu, Rıdvan Dilmen'in yorumları ile katkıda bulundu Futbolun Zirvesi programı, yine dopdoluydu.

İkili, 29. haftanın ardından futbolun gündemini değerlendirdi.

"Sadece şampiyonluk tarihini geciktirdi"

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilmesine karşın şampiyonluk için siyah-beyazlı ekibin hala çok favori olduğunu vurgulayan Dilmen, "Beşiktaş'ın kaybetmesi, sadece şampiyonluk tarihini geciktirdi, Şampiyonluk oranı 99 oldu. Ben Beşiktaş'ın şampiyonluğunda sadece Nazilli'nin 'n'sinin eksik olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında rotasyona gitmeliydi"

Dilmen, Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyet için ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben eso esin 3-2'lik Adanaspor maçında alındığını düşünüyorum. Çünkü Lyon maçı Beşiktaş'ı feci yıprattı. Korkunç bir enerji kaybı oldu, fiziksel ve mental olarak. Adana maçından belki ders çıkarabilirlerdi ama maçı kazandılar. Teknik direktör açısından bakıldığında 'niye bozayım takımı' dedi. Takımın çok yorgun olduğunu düşünemezsiniz belki de. Şenol Güneş, maçtan sonra 'keşke rotasyon yapsaydım' demiştir,"

Antalyaspor-Başakşehir maçına işaret etti

Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de değerlendiren deneyimli futbol adamı, Cuma günkü Antalyaspor-Başakşehir maçına işaret etti.

Dilmen, "Çıkacak sonuç, derbideki oyunu da belirleyecek" dedi ve şunları ekledi:

"Diyelim ki Başakşehir yendi. O zaman Beşiktaş, derbide her türlü riski alacaktır. Fenerbahçe de kontra atak takımı.. diyelim ki Başakşehir puan kaybetti o zaman Beşiktaş oyun için de belli bölümlerde çok risk almayacaktır. Bu çok önemli. Ama şunu söyleyebilirim, kupada oynanan maçtan dolayı çok gergin geçecektir."