İŞTE DİLMEN'İN CENGİZ ÜNDER YORUMU

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, son haftalarda performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Medipol Başakşehir'in genç oyuncu Cengiz Ünder'den övgüyle söz etti.

Levent Özçelik'in sunduğu, Rıdvan Dilmen'in yorumları ile katkıda bulundu "Futbolun Zirvesi" programında Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçında yıldızlaşan Cengiz Ünder'e özel bir bölüm ayrıldı.

"Yaşına göre çok önde bir oyuncu"

Genç yetenekten övgüyle söz eden Dilmen, şöyle konuştu:

"Gelişimi için doğru kulübe geldi, doğru teknik adama geldi. Yaşına göre çok önde bir oyuncu. Hepimiz o yaş gruplarından geçtik. Oyuncuların en iyi dönemleri 26 ile 29 yaş arasıdır. Şampiyonluk ortalamaları da 27'dir. Oyuncuların da en fit oldukları dönem 26 ile 29 arası dönemdir. Cengiz daha yolun başında. Bundan sonda daha ekonomik oynamayı öğrenecek. Daha kolektif oynamayı öğrenecek. Yetenek lazım ama çalışmıyorsanız olmuyor. Yetenek yok çok çalışıyorsunuz o zaman normal oyuncu oluyorsunuz. Hem yetenek var hem de çok çalışıyorsanız Ronaldo olursunuz."