İŞTE BURSASPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da dün akşam oynanan Galatasaray maçından sonra istifa eden Mutu Topçu'nun yerine Adnan Örnek getirildi.

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün akşam oynadığımız Galatasaray karşılaşması sonrasında istifa eden Sayın Mutlu Topçu ve ekibine teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.

Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşma ile birlikte sezonun kalan 5 maçında A takımımızı, altyapımızdan yetişen ve kaptanımız, teknik adamımız ve son olarak da gençlik geliştirme program sorumlumuz olarak hizmet eden Sayın Adnan Örnek’e emanet ediyoruz.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu