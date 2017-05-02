Ankaragücü'nün şampiyonluğu Klasspor TV'de konuşuldu
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ANKARAGÜCÜ'NÜN ŞAMPİYONLUĞU KLASSPOR TV'DE KONUŞULDU

"Önümüzdeki maçlara bakacağız" adlı programda, Ankaragücü'nün şampiyonluğu ve Ankara takımlarının son durumu konuşuldu.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta en yakın rakibine 7 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan eden Ankaragücü’nün TFF 1. Lig’e çıkma öyküsü Klasspor TV’de konuşuldu.

TFF Başkanvekili İbrahim Usta’nın kupayı Ankaragücü’nün yönetimine, teknik heyetine ve oyuncularına verdiği o tarihi anlar ve Tandoğan meydanındaki o muhteşem coşkulu kutlama, “Önümüzdeki maçlara bakacağız” programında izleyicilerle buluştu.

Duayen gazeteci Meriç Enercan’ın yorumları ve Ahmet Sülak’ın sunumuyla ekranlara gelen programda, şampiyonluk kutlaması görüntüleri ile beraber Ankaragücü’nün gündemi ve geleceği masaya yatırıldı.

Gündemi belirleyen “Önümüzdeki maçlara bakacağız” adlı programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankaragücü hakkındaki yorumları ve Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in demeçleri de değerlendirildi.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de oynayan Ankara takımlarının gündemi ve son durumlarının masaya yatırıldığı bu programda, Basketbol, Voleybol ve Hentbol branşı da es geçilmedi.

Facebook, Youtube, Periscope ve Klasspor TV’den canlı olarak yayınlanan programda, sosyal medya üzerinden yöneltilen sorular da cevaplandırıldı.
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