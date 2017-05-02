ÜMRANİYESPOR 1 - DENİZLİSPOR 1

Ümraniyespor 1 - Denizlispor 1
TFF 1. Lig 31. haftasında Ümraniyespor ile Denizlispor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Oğuz Ceylan, Serdar Özbayraktar (46' Samet Asatekin), Ömer Can Sokullu (70' Abdullah Halman), İbrahim Akdağ, Bulut Kaya (65' Bahadır Taşdelen), Mahatma Otoo, Steve Beleck
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Alfred Sankoh (84' Berkan Afşarlı), Andre Moritz (46' Cihan Özkaymak), Ziya Alkurt, Barış Örücü, Burak Altıparmak, Yasin Ozan (17' Asil Kaan Güler)
Teknik Direktör: Kenan Atik
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu
Goller: DK 17: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 63: Ziya Alkurt (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 31: Andre Moritz (Denizlispor), DK 56: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 74: Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor), DK 87: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 88: Asil Kaan Güler (Denizlispor)
Kırmızı Kart: DK 13: Zeki Ayvaz (Denizlispor)
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