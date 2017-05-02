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ÜMRANİYESPOR 1 - DENİZLİSPOR 1

Ümraniyespor 1 - Denizlispor 1

TFF 1. Lig 31. haftasında Ümraniyespor ile Denizlispor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Ümraniyespor 1 - Denizlispor 1

TFF 1. Lig 31. haftasında Ümraniyespor ile Denizlispor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Oğuz Ceylan, Serdar Özbayraktar (46' Samet Asatekin), Ömer Can Sokullu (70' Abdullah Halman), İbrahim Akdağ, Bulut Kaya (65' Bahadır Taşdelen), Mahatma Otoo, Steve Beleck

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Denizlispor: Zeki Ayvaz, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Alfred Sankoh (84' Berkan Afşarlı), Andre Moritz (46' Cihan Özkaymak), Ziya Alkurt, Barış Örücü, Burak Altıparmak, Yasin Ozan (17' Asil Kaan Güler)

Teknik Direktör: Kenan Atik

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 17: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 63: Ziya Alkurt (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 31: Andre Moritz (Denizlispor), DK 56: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 74: Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor), DK 87: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 88: Asil Kaan Güler (Denizlispor)

Kırmızı Kart: DK 13: Zeki Ayvaz (Denizlispor)

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