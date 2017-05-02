Eskişehirspor - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
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ESKİŞEHİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Eskişehirspor - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 31. haftasında Eskişehirspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eskişehirspor - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 31. haftasında Eskişehirspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman, Axel Meye Me Ndong, Erkan Zengin, Osman Tarık Çamdal, Ruud Jorge Boffın, Jerry Akamınko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Samsunspor: Ousmane Cardınal Ndıaye, Murat Gürbüzerol, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen, Gökay Iravul, Canberk Aydın, Vedat Bora, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen

Teknik Direktör:

Hakem: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir, Ali Şansalan

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