GİRESUNSPOR - MERSİN İDMANYURDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Giresunspor - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 31. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Tolga Şahin, Abdulkadir Korkut, Yunus Emre Aslan, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Melih Gökçek
Teknik Direktör: Levent Eriş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, Deniz Turgut, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erkan Özdamar
Maç Detayları - Canlı Anlatım