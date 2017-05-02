Giresunspor - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GİRESUNSPOR - MERSİN İDMANYURDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 31. haftasında Giresunspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

350 Okunma

Giresunspor - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Giresunspor - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 31. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Tolga Şahin, Abdulkadir Korkut, Yunus Emre Aslan, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Melih Gökçek

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Koray Gençerler, Deniz Turgut, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erkan Özdamar

﻿

Giresunspor 1 - Mersin İdmanyurdu 0
"Play-off'un en büyük adaylarından biriyiz"
31. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig adeta yanıyor!
Sivasspor 2 - Giresunspor 0
Mersin İdmanyurdu 0 - Eskişehirspor 4
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿