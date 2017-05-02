Ümraniyespor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 31. haftasında Ümraniyespor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 31. haftasında Ümraniyespor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Mahatma Osumanu Otoo, Ömer Can Sokullu, Leo Steve Beleck A'beka, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Burak Öğür

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Andre Francısco Morıtz, Burak Altıparmak, Alfred Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Bariş Örücü, Zeki Ayvaz

Teknik Direktör: Kenan Atik

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu

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