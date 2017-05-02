2. LİG'İN EN BAŞARILISI MKE ANKARAGÜCÜ

Normal sezon heyecanı tamamlanan Spor Toto 2. Lig'de, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşan MKE Ankaragücü 72 puanla en başarılı ekip oldu.

65 gole ulaşan Menemen Belediyespor'un en golcü takım olduğu ligde Kayseri Erciyesspor 21 golde kaldı. Ligde 19 gole ulaşan Gümüşhanesporlu Ali Özgün en golcü isim olurken, bu ismi Sarıyer'de 18 golle Emrah Uzun takip etti.

TFF 1. Lig'e yükselen, play-off'a kalan ve ligden düşen takımların belli olduğu Spor Toto 2. Lig'de, gruplarında şampiyonluğa ulaşan ekiplerden Kırmızı Grup temsilcisi MKE Ankaragücü, en başarılı takım olarak dikkati çekti.

Beyaz Grup'ta ise 68 puanla zirvede yer alan İstanbulspor, MKE Ankaragücü'nü takip etti.

Ligin en başarısız ekipleri Kayseri Erciyesspor (-3), Ofspor (26), Büyükçekmece Tepecikspor (32), 1461 Trabzon (33), Aydınspor 1923 (37) ve Anadolu 1908 (37), lige veda eden ekipler oldu.

En golcü takım Menemen Belediyespor

Toplam 1538 golün atıldığı Spor Toto 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta takımlar 786 gol atarken, Beyaz Grup'ta gol sayısı 752'de kaldı.

Kırmızı Grup'ta 5. sırada yer alarak play-off'a kalan Menemen Belediyespor, attığı 65 golle en golcü takım unvanını elde etti. Menemen Belediyespor'u, elli sekizer golle Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup lideri MKE Ankaragücü ile play-off'a kalmayı başaramayan Karşıyaka izledi.

Lige veda eden ekiplerden Kırmızı Grup temsilcisi Kayseri Erciyesspor 21 golle en az gol atan ekip olurken, Beyaz Grup'tan Ofspor 30, Konya Anadolu Selçukspor ise 31 gol kaydetti.

En golcü futbolcu Ali Özgün

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off oynayacak Gümüşhanespor'da Ali Özgün en golcü (19) isim oldu.

Ali Özgün'ü aynı grupta mücadele eden Sarıyer'den Emrah Uzun (18), Kırmızı Grup ekibi Karşıyaka'dan Can Erdem (17) ile Beyaz Grup'ta Keçiörengücü'nde forma giyen Yıldıray Koçal (17) izledi.

2016-2017 sezonu raporu

En az galip gelen takım: Kayseri Erciyesspor (1)

En fazla galip gelen takım: MKE Ankaragücü (22)

En fazla berabere kalan takım: BUGSAŞ Spor (16)

En az berabere kalan takım: Kayseri Erciyesspor (3)

En fazla yenilen takım: Kayseri Erciyesspor (30)

En az yenilen takımlar: MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler, Menemen Belediyespor (6)

En fazla gol atan takım: Menemen Belediyespor (65)

En az gol atan takım: Kayseri Erciyesspor (21)

En fazla gol yiyen takım: Kayseri Erciyesspor (80)

En az gol yiyen takım: İstanbulspor (22)

Kendi sahasında en başarılı takım: Amed Sportif Faaliyetler (44 puan)

Kendi sahasında en başarısız takım: Kayseri Erciyesspor (6 puan)

Kendi sahasında en fazla galip gelen takımlar: Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor (14)

Kendi sahasında en az galip gelen takım: Kayseri Erciyesspor (1)

Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Anadolu Üsküdar 1908 (9)

Kendi sahasında en az berabere kalan takım: İstanbulspor (1)

Kendi sahasında en fazla yenilen takım: Kayseri Erciyesspor (13)

Kendi sahasında en az yenilen takımlar: Amed Sportif Faaliyetler ve Gümüşhanespor (1)

Kendi sahasında en fazla gol atan takım: Menemen Belediyespor (45)

Kendi sahasında en az gol atan takım: Kayseri Erciyesspor (13)

Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Kayseri Erciyesspor (53)

Kendi sahasında en az gol yiyen takım: İstanbulspor (6)

Deplasmanda en başarılı takım: MKE Ankaragücü (33 puan)

Deplasmanda en başarısız takım: Kayseri Erciyesspor (0 puan)

Deplasmanda en fazla galip gelen takım: MKE Ankaragücü (10)

Deplasmanda en az galip gelen takım: Kayseri Erciyesspor (0)

Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: BUGSAŞ Spor (10)

Deplasmanda en az berabere kalan takımlar: Kayseri Erciyesspor, Bucaspor (0)

Deplasmanda en fazla yenilen takım: Kayseri Erciyesspor (17)

Deplasmanda en az yenilen takım: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2)

Deplasmanda en fazla gol atan takımlar: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (28)

Deplasmanda en az gol atan takım: Kayseri Erciyesspor (8)

Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Kayseri Erciyesspor (59)

Deplasmanda en az gol yiyen takım: Hatayspor (14)

Not: Kayseri Erciyesspor'un 9 puanlık cezası, sezon raporu değerlendirmesinde hesaba katılmamıştır.