KORCAN ÇELİKAY: "YENİ HEDEFİMİZ, SÜPER LİG"

Ankaragücü'nün başarılı kalecisi Korcan Çelikay, Radyospor'da İlker Koç ve Emrah Karalinç'in sorularını cevaplandırdı!

Ankaragücü'nün başarılı kalecisi Korcan Çelikay, Radyospor'da İlker Koç ve Emrah Karalinç'in sorularını cevaplandırdı!

İşte o açıklamalar:

Ankaragücü, kadrosuna katıldığım için çok mutluyum, iyi ki buraya gelmişim. Lig hangi seviyede olursun olsun, şampiyon olmak büyük bir mutluluk biz de çok mutluyuz. Bir çok maç oynadık, bazı maçlar umduğumuz gibi olmadı, ama sonunda şampiyon olarak bir üst lige çıktık. Ankaragücü, taraftarları her yerde bizi destekledi, deplasmanda sanki maç yapmadık bizi büyük bir destek sağladılar.

Gümüşhane deplasmanında bir mağlubiyet yaşadık, saha dışı faktörler vardı çok üzülmüştük, ama Ankara'ya döndük ve havaalannda taraftarlar bizi karşıladı, bu bizim için unutulmaz bir olaydı. Tuzla maçı için de kırılma karşılaşması oldu diyebiliriz.

TFF 1. Lig'de de hedefimiz şampiyonluk olacak, yani Süper Lig için mücadele edeceğiz, kimsenin bundan şüphesi olmasın.

3 Temmuz sürecinde çok kötü olaylar yaşadık. Bir sabah polisler gelip hadi gidiyoruz dediler, daha ne ile suçlandığımızı bile anlayamadık, kız kardeşime araba aldığımı söylediler, kız kardeşimin olmadığını anlatmak bile aylar sürdü. Bugün yaşadığım güzellikler bana geçmişi unutturdu, bundan sonra hedefim şampiyonluklar yaşamak.

Kaynak: Ajansspor