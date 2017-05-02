SÜPER LİG'DE 29. HAFTA SONA ERDİ!

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi, iki maçla tamamlandı.
Günün maçlarında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 5-0 yendi. Osmanlıspor ise sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'de 29. haftayı Beşiktaş, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilmesine rağmen rakibinin 4 puan önünde 64 puanla zirvede tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 30. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor: 0-0
Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 0-0
Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor: 0-2
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 2-1
Adanaspor-Antalyaspor: 2-5
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-1
Bursaspor-Galatasaray: 0-5
Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: 0-0
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1.Beşiktaş
|
29
|
19
|
7
|
3
|
58
|
28
|
30
|
64
|
2.Medipol Başakşehir
|
29
|
17
|
9
|
3
|
57
|
26
|
31
|
60
|3.Fenerbahçe
|
29
|
16
|
8
|
5
|
53
|
27
|
26
|
56
|
4.Galatasaray
|
29
|
16
|
4
|
9
|
55
|
33
|
22
|
52
|
5.Trabzonspor
|
29
|
14
|
6
|
9
|
34
|
27
|
7
|
48
|
6.Antalyaspor
|
29
|
13
|
7
|
9
|
37
|
37
|
0
|
46
|
7.Gençlerbirliği
|
29
|
10
|
10
|
9
|
28
|
28
|
0
|
40
|
8.Atiker Konyaspor
|
29
|
10
|
10
|
9
|
33
|
35
|
-2
|
40
|
9.Osmanlıspor
|
29
|
9
|
11
|
9
|
36
|
32
|
4
|
38
|
10.Kasımpaşa
|
29
|
10
|
7
|
12
|
38
|
39
|
-1
|
37
|
11.Kardemir Karabükspor
|
29
|
10
|
6
|
13
|
30
|
37
|
-7
|
36
|
12.Akhisar Belediyespor
|
29
|
10
|
6
|
13
|
28
|
39
|
-11
|
36
|
13.Bursaspor
|
29
|
10
|
5
|
14
|
30
|
45
|
-15
|
35
|14.Aytemiz Alanyaspor
|
29
|
10
|
4
|
15
|
45
|
54
|
-9
|
34
|
15.Kayserispor
|
29
|
8
|
6
|
15
|
39
|
51
|
-12
|
30
|
16.Gaziantepspor
|
29
|
7
|
5
|
17
|
28
|
47
|
-19
|
26
|
17.Çaykur Rizespor
|
29
|
6
|
6
|
17
|
31
|
48
|
-17
|
24
|
18.Adanaspor
|
29
|
5
|
5
|
19
|
28
|
55
|
-27
|
20
30. hafta
5 Mayıs Cuma:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor
19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa
7 Mayıs Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor
20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor