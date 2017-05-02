Süper Lig'de 29. hafta sona erdi!
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SÜPER LİG'DE 29. HAFTA SONA ERDİ!

Süper Lig'de 29. hafta sona erdi!

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi, iki maçla tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi, iki maçla tamamlandı.

Günün maçlarında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 5-0 yendi. Osmanlıspor ise sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 29. haftayı Beşiktaş, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilmesine rağmen rakibinin 4 puan önünde 64 puanla zirvede tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 30. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor: 0-0

Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 0-0

Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor: 0-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 2-1

Adanaspor-Antalyaspor: 2-5

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-1

Bursaspor-Galatasaray: 0-5

Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: 0-0

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P
1.Beşiktaş

29

19

7

3

58

28

30

64

2.Medipol Başakşehir

29

17

9

3

57

26

31

60
3.Fenerbahçe

29

16

8

5

53

27

26

56

4.Galatasaray

29

16

4

9

55

33

22

52

5.Trabzonspor

29

14

6

9

34

27

7

48

6.Antalyaspor

29

13

7

9

37

37

0

46

7.Gençlerbirliği

29

10

10

9

28

28

0

40

8.Atiker Konyaspor

29

10

10

9

33

35

-2

40

9.Osmanlıspor

29

9

11

9

36

32

4

38

10.Kasımpaşa

29

10

7

12

38

39

-1

37

11.Kardemir Karabükspor

29

10

6

13

30

37

-7

36

12.Akhisar Belediyespor

29

10

6

13

28

39

-11

36

13.Bursaspor

29

10

5

14

30

45

-15

35
14.Aytemiz Alanyaspor

29

10

4

15

45

54

-9

34

15.Kayserispor

29

8

6

15

39

51

-12

30

16.Gaziantepspor

29

7

5

17

28

47

-19

26

17.Çaykur Rizespor

29

6

6

17

31

48

-17

24

18.Adanaspor

29

5

5

19

28

55

-27

20

30. hafta

5 Mayıs Cuma:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor

19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa

7 Mayıs Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor

20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor
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