OSMANLISPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇI ARDINDAN

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak gol bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Foto Albümü Osmanlıspor:0 - Atiker Konyaspor:0 (02.05.2017) 24 FOTO

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak gol bulmakta zorlandıklarını söyledi.



Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, kazanmak istediklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını belirterek, "Bu akşam kazanmak istiyorduk, kazanabilecek oyunu da oynadık. Gol bulmakta zorlandık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı." dedi.



Oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını dile getiren Hamza Hamzaoğlu, "Topa sahip olduk. Rakip sahada daha fazla oynadık. Sevindirici tarafı da kalemizde hiç pozisyon görmedik. Eksiklerimiz hala var. Bundan sonraki haftalarda bunları tamamlayıp ligi bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.



Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maçtaki penaltı pozisyonu için yaptığı değerlendirmede ise "Regattin penaltıyı aldı. Biraz daha devam etse belki kaleci onu düşürecekti. Zaten kaçtı. Kaçırınca da üzüldük." ifadelerini kullandı.