OSMANLISPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇI ARDINDAN

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak gol bulmakta zorlandıklarını söyledi.
Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, kazanmak istediklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını belirterek, "Bu akşam kazanmak istiyorduk, kazanabilecek oyunu da oynadık. Gol bulmakta zorlandık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı." dedi.
Oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını dile getiren Hamza Hamzaoğlu, "Topa sahip olduk. Rakip sahada daha fazla oynadık. Sevindirici tarafı da kalemizde hiç pozisyon görmedik. Eksiklerimiz hala var. Bundan sonraki haftalarda bunları tamamlayıp ligi bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maçtaki penaltı pozisyonu için yaptığı değerlendirmede ise "Regattin penaltıyı aldı. Biraz daha devam etse belki kaleci onu düşürecekti. Zaten kaçtı. Kaçırınca da üzüldük." ifadelerini kullandı.
Atiker Konyaspor cephesi
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor ile golsüz sona eren maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Maçın geneline bakınca böyle olması gerekiyordu." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda, Kasımpaşa önündeki 3-2 yenilginin takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Kocaman, "Kasımpaşa maçında iyi bir sonuç alamadık. Finali cebimize koyduğumuz bir anda 4 dakikada 3 gol yedik. Karşımızda hızlı oynayan tehlikeli bir takım vardı. Takımımın nerelere gideceğini kestirmek kolay değildi. Osmanlıspor daha fazla oyunu kontrol etti ve sonuca gitme açısından öndeydi." değerlendirmesini yaptı.
Kendileri açısından esas değişimin kaçan penaltı pozisyonu sonrasında gerçekleştiğini anlatan Kocaman, "Bundan sonra sahaya yayılışımız iyi oldu. Maçın geneline bakınca böyle olması gerekiyordu. Son 15-20 dakikada her an maçı koparabilecek atakları da yaptık. Böyle bir ortamda bir puan iyi." diyerek sözlerini tamamladı.