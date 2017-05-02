HALKBANK ŞAMPİYONLUĞU ERTELEDİ

Efeler Voleybol Ligi final serisinde Halkbank’ı 3-1 yenen Arkas Spor seriyi 2-1’e taşıdı. Finalin dördüncü maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 16:00’da yine İzmir’de oynanacak.

Arkas Spor: 3 - Halkbank ANKARA: 1

Salon: İzmir Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Cihat Küçükboyacı

Arkas Spor: Mustafa Koç, James Sanders, Mauricio Silva, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Gökhan Gökgöz, Michaem Sanchez (Ahmet Karataş-L, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar)

Halkbank ANKARA: Faik Samed Güneş, Dejan Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Ivan Miljkovic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak-L, Caner Dengin-L, Felipe Fonteles, Kemal Kayhan, Mustafa Ramazanoğlu)

Setler: 25-20, 16-25, 28-26, 28-26

Süre: 1.54 (24, 25, 33, 32)

Efeler Voleybol Ligi final serisinde Halkbank’ı 3-1 yenen Arkas Spor seriyi 2-1’e taşıdı. Finalin dördüncü maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 16:00’da yine İzmir’de oynanacak.

Halkbank ilk sette hücumda etkili olsa da 6 servis hatası ile avantajını rakibine verdi. Arkas Spor etkili defans yaparak oyunu forse etti. Özellikle ortadan hücumlarda sayılar bulan evsahibi, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette üstün olan taraf Halkbank’tı. Saha içi organizasyonunu kuran başkentliler. Serviste hata yapmadan daha akıllı oynadı ve teknik molaları önde geçti. Defans ve blokta da rakibine üstünlük kuran Halkbank 25-16 ile skoru eşitledi: 1-1

Üçüncü sette defans-blok-servis üçlüsünde rakibine üstünlük kuran Halkbank, plaselerle de sayı buldu. Arkas Spor oyunu bırakmadı ve oyuna 24-24 denge ile birlikte heyecan geldi. Son bölümü hatasız oynayan evsahibi uzayan seti 28-26’lık skorla önde bitirdi: 2-1

Dördüncü sete Halkbank 4-0’lık seti ile başladı. Toparlanan Arkas Spor 5-5’te yakalayıp öne geçti.

Dördüncü set daha dengeli oynandı. İki takımın yaptığı basit savunma hataları skoru belirledi. 20’li sayılardan sonra iki takım da belli dönemlerde birbirine üstünlük kurdu. Arkas Spor iki kez maç sayısı attı. Halkbank geri döndü. Uzayan seti 28-26 kazanan evsahibi seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

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