Ziraat Bankası, CEV Kupası'na razı oldu
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ZİRAAT BANKASI, CEV KUPASI'NA RAZI OLDU

Ziraat Bankası, CEV Kupası'na razı oldu

Ziraat Bankası, Efeler Ligini 4. sırada tamamladı

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Ziraat Bankası, Efeler Ligini 4. sırada tamamladı

Efeler Ligi’nde 3.lük mücadelesinde Ziraat Bankası, Fenerbahçe’nin konuğu oldu. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-22, 25-21, 25-22   Fenerbahçe lehine sonuçlandı.

Fenerbahçe’ye karşı seriyi 2-1 kaybeden Ziraat Bankası önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası’nda temsil edecek.

SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Cahit Fırıncıoğlu – Recep Karakoç

SETLER: 25-22, 25-21, 25-22

SÜRE: 1 saat 44 dakika

FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Pajenk, Sabit Karaağaç, Sket, Quesque, Metin Toy (Alperay Demirciler (L), Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın)

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, David Lee, Burak Güngör, Koray Şahin, Kay Van Dijk, Cristian Savani ( Volkan Döne (L), Jeroen Rauwerdink, Vefa Yılmaz, Serkan KIlıç)

 

 

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