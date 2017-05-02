ZİRAAT BANKASI, CEV KUPASI'NA RAZI OLDU

Ziraat Bankası, Efeler Ligini 4. sırada tamamladı
Efeler Ligi’nde 3.lük mücadelesinde Ziraat Bankası, Fenerbahçe’nin konuğu oldu. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-22, 25-21, 25-22 Fenerbahçe lehine sonuçlandı.
Fenerbahçe’ye karşı seriyi 2-1 kaybeden Ziraat Bankası önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası’nda temsil edecek.
SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Cahit Fırıncıoğlu – Recep Karakoç
SETLER: 25-22, 25-21, 25-22
SÜRE: 1 saat 44 dakika
FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Pajenk, Sabit Karaağaç, Sket, Quesque, Metin Toy (Alperay Demirciler (L), Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, David Lee, Burak Güngör, Koray Şahin, Kay Van Dijk, Cristian Savani ( Volkan Döne (L), Jeroen Rauwerdink, Vefa Yılmaz, Serkan KIlıç)