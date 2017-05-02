USLU'DAN YENİ SEZON İÇİN İPUÇLARI

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, önemli açıklamalarda bulundu.

Uslu, Dirk Advocaat ile yolların ayrılacağını hatırlatırken, "Şu anda iki yerli teknik direktörle görüşüyoruz. Ayrıca gündemimizde bir yabancı teknik adam da var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon yolumuza yerli teknik adamla devam ederiz. Ayrıca kadroda köklü değişiklikler yapacağız." diye konuştu.

Robin van Persie ve Jeremain Lens'in durumlarıyla ilgili de konuşan Uslu, "Van Persie ve ailesi Türkiye'de olmaktan, İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu. Bize takımda kalmak istediğini söyledi. Önümüzdeki günlerde kendisiyle konuşacağız. Lens konusunda ise yeni teknik direktörün görüşleri önemli olacak. Eğer yeni hocamız Lens'i kadroda tutmamızı isterse biz de gerekli adımları atarız." dedi.