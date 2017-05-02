Uslu'dan yeni sezon için ipuçları
﻿
Site İçi Arama
﻿

USLU'DAN YENİ SEZON İÇİN İPUÇLARI

Uslu'dan yeni sezon için ipuçları

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, önemli açıklamalarda bulundu.

410 Okunma

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, önemli açıklamalarda bulundu.

Uslu, Dirk Advocaat ile yolların ayrılacağını hatırlatırken, "Şu anda iki yerli teknik direktörle görüşüyoruz. Ayrıca gündemimizde bir yabancı teknik adam da var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon yolumuza yerli teknik adamla devam ederiz. Ayrıca kadroda köklü değişiklikler yapacağız." diye konuştu.

Robin van Persie ve Jeremain Lens'in durumlarıyla ilgili de konuşan Uslu, "Van Persie ve ailesi Türkiye'de olmaktan, İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu. Bize takımda kalmak istediğini söyledi. Önümüzdeki günlerde kendisiyle konuşacağız. Lens konusunda ise yeni teknik direktörün görüşleri önemli olacak. Eğer yeni hocamız Lens'i kadroda tutmamızı isterse biz de gerekli adımları atarız." dedi.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Süper Lig'de 29. hafta sona erdi!
Ziraat Bankası, CEV Kupası'na razı oldu
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı
Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber
Potada derbi heyecanı
Aziz Yıldırım'ın inancı tam!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿