Yenikent'te gol sesi çıkmadı
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YENİKENT'TE GOL SESİ ÇIKMADI

Yenikent'te gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Osmanlıspor 0 - Atiker Konyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, Adam Maher (62' Adrien Regattin), Thievy Bifouma (82' Raul Rusescu), Badou Ndiaye, Aminu Umar, Pierre Webo

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ali Turan (16' Selim Ay), Barry Douglas, Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Ali Çamdalı, Ioan Hora (73' Ömer Ali Şahiner), Jens Jonsson, Moryke Fofana (88' Deni Milosevic), Amir Hadziahmetovic, Rijad Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Erkan Akbulut, Hakan Ceylan

Sarı Kartlar: DK 74: Kaya Tarakçı (Atiker Konyaspor), DK 81: Badou Ndiaye (Osmanlıspor), DK 90: Raul Rusescu (Osmanlıspor)
 

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