OSMANLISPOR 0 - ATİKER KONYASPOR 0

Osmanlıspor 0 - Atiker Konyaspor 0
Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, Adam Maher (62' Adrien Regattin), Thievy Bifouma (82' Raul Rusescu), Badou Ndiaye, Aminu Umar, Pierre Webo
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
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Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ali Turan (16' Selim Ay), Barry Douglas, Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Ali Çamdalı, Ioan Hora (73' Ömer Ali Şahiner), Jens Jonsson, Moryke Fofana (88' Deni Milosevic), Amir Hadziahmetovic, Rijad Bajic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Erkan Akbulut, Hakan Ceylan
Sarı Kartlar: DK 74: Kaya Tarakçı (Atiker Konyaspor), DK 81: Badou Ndiaye (Osmanlıspor), DK 90: Raul Rusescu (Osmanlıspor)
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