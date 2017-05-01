Bursaspor 0 - Galatasaray 5
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BURSASPOR 0 - GALATASARAY 5

Bursaspor 0 - Galatasaray 5

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Bursaspor ile Galatasaray Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 5-0 kazandı.

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Bursaspor 0 - Galatasaray 5

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Bursaspor ile Galatasaray Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 5-0 kazandı.

Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Behich, Şamil Cinaz, Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Ricardo Faty (45' Cristobal Jorquera), Joshua John, Pablo Batalla, Merter Yüce, Mert Örnek (46' Kubilay Kanatsızkuş), Bogdan Stancu (80' Sercan Yıldırım)

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Lionel Carole, Ahmet Çalık, Wesley Sneijder, Yasin Öztekin, Selçuk İnan (67' Nigel De Jong), Tolga Ciğerci (66' Josue), Bruma, Lukas Podolski (79' Eren Derdiyok)

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Serkan Tokat

Goller: DK 5: Ertuğrul Ersoy (Galatasaray), DK 45: Bruma (Galatasaray), DK 57: Ahmet Çalık (Galatasaray), DK 60: Lukas Podolski (Galatasaray), DK 89: Yasin Öztekin (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 36: Tolga Ciğerci (Galatasaray), DK 44: Ricardo Faty (Bursaspor), DK 89: Şamil Cinaz (Bursaspor)

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