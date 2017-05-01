İşte Bursaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 29. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Şamil Çinaz, Merter Yüce, Pablo Martın Batalla, Josua Arnold John, Rıcardo Wıllıam Faty, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Mert Örnek

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Josef Podolskı, Armındo Tue Na Bangna, Hakan Kadir Balta, Lıonel Jules Carole, Tolga Ciğerci, Sabri Sarıoğlu

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Serkan Tokat

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