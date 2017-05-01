İŞTE BURSASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 29. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Şamil Çinaz, Merter Yüce, Pablo Martın Batalla, Josua Arnold John, Rıcardo Wıllıam Faty, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Mert Örnek
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
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Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Josef Podolskı, Armındo Tue Na Bangna, Hakan Kadir Balta, Lıonel Jules Carole, Tolga Ciğerci, Sabri Sarıoğlu
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Serkan Tokat
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