İşte Osmanlıspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Osmanlıspor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 29. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Mehmet Güven, Amınu Umar, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Avdıja Vrsajevıc, Papa Alıoune Ndıaye, Vaclav Prochazka, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Adam Maher

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakcı, Barry James Douglas, Ali Turan, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Rıad Bajıc, Amır Hadzıahmetovıc, Moryke Fofana, Jagos Vukovıc, Ioan Hora, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Erkan Akbulut, Hakan Ceylan

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