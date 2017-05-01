İŞTE OSMANLISPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Osmanlıspor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 29. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Mehmet Güven, Amınu Umar, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Avdıja Vrsajevıc, Papa Alıoune Ndıaye, Vaclav Prochazka, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Adam Maher
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakcı, Barry James Douglas, Ali Turan, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Rıad Bajıc, Amır Hadzıahmetovıc, Moryke Fofana, Jagos Vukovıc, Ioan Hora, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Erkan Akbulut, Hakan Ceylan
Maç Detayları - Canlı Anlatım