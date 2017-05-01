"Play-off'un en büyük adaylarından biriyiz"
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"PLAY-OFF'UN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİYİZ"

"Play-off'un en büyük adaylarından biriyiz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, play-off'un en büyük adaylarından biri olduklarını söyledi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, play-off'un en büyük adaylarından biri olduklarını söyledi.

Özkul, yaptığı açıklamada, ilk altı içerisindeki takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğuna dikkati çekerek, ligde her türlü sonucun ortaya çıkabileceği bir tablo olduğuna işaret etti.

Süper Lig için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini dile getiren Özkul, "İlk iki veya play-off'ta yer alacağımıza inanıyoruz. Kalan 4 maçı en iyi geçen takımlar play-off'a kalacak. Biz de play-off'un en büyük adaylarından biriyiz. Kalan 4 maçı kazanıp 12 puan toplamak istiyoruz." diye konuştu.

Özkul, yarın sahalarında Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacaklarını ifade ederek, "Rakibin ligdeki konumu belli, ligde kalma adına iyi bir mücadele sergileyeceklerdir. Kolay bir maç olmayacak ama biz kazanmak için sahada olacağız. Bundan sonra her maç altın değerinde puanlar içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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